Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'da Zafer Günü Askeri Geçit Töreniyle Kutlandı

Güncel Haberler

Rusya, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman Nazi güçlerine karşı kazandığı zaferin 78. yıldönümü münasebetiyle, Salı günü başkent Moskova'nın merkezindeki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenledi.

Rusya, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman Nazi güçlerine karşı kazandığı zaferin 78. yıldönümü münasebetiyle, Salı günü başkent Moskova'nın merkezindeki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Dünya Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title