Rusya'da Zafer Günü Askeri Geçit Töreniyle Kutlandı
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Rusya, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman Nazi güçlerine karşı kazandığı zaferin 78. yıldönümü münasebetiyle, Salı günü başkent Moskova'nın merkezindeki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenledi.
Rusya, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman Nazi güçlerine karşı kazandığı zaferin 78. yıldönümü münasebetiyle, Salı günü başkent Moskova'nın merkezindeki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenledi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel