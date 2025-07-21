Rusya'da Yabancı Gemilere FSB İzni Zorunluluğu Getirildi

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Rusya, yabancı limanlardan gelen gemilerin ülke limanlarına girişi için Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) izin alma şartı getirdi. Karar, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla yürürlüğe girdi.

Rusya'da yabancı limanlardan gelen gemilerin, ülke limanlarına girişi için Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) izin şartı getirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, yabancı limanlardan Rus limanlarına giriş yapacak gemiler, artık liman kaptanı aracılığıyla FSB'den izin alacak.

İmzalanan kararnamede, söz konusu kararın "sıkıyönetim kanunu" uyarınca alındığı ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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