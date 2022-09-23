Rusya'da Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelere yönelik destek mitingi düzenlendi Güncel Haberler Rusya'nın başkenti Moskova'da Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelere yönelik düzenlenen destek mitingine, çok sayıda kişi katıldı. Rusya'nın başkenti Moskova'da Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelere yönelik düzenlenen destek mitingine, çok sayıda kişi katıldı. Kremlin Sarayı yakınlarındaki Manej Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerine yönelik destek sloganları attı. Meydanda birçok sanatçı da konser verirken göstericilerin Rus bayrakları taşıdığı görüldü. Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı, gösteriye yaklaşık 50 bin kişinin katıldığını açıkladı. Güncel Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay Kremlin Moskova Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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