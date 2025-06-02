Rusya'da Sabotaj Girişi Engellendi

Rusya'da Sabotaj Girişi Engellendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Primorski bölgesinde demiryolu ekipmanlarına yönelik bir sabotaj girişimini önledi. İki genç, Ukrayna özel servislerinden talimatlar alarak eylem planlıyordu.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Primorski bölgesinde demiryolu ekipmanlarını ateşe vermeye yönelik sabotaj girişimini engelledi.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

TASS Haber Ajansı'nın pazartesi günü bildirdiğine göre Rusya Federal Güvenlik Servisi, Primorski bölgesinde demiryolu ekipmanlarını ateşe vermeye yönelik sabotaj girişimini engelledi.

Ajansın haberinde Federal Güvenlik Servisi'nin Uzak Doğu Demiryolu'na yönelik sabotaj girişimini engellediği bildirildi.

Bölge Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, Primorski bölgesinde ikamet eden 19 yaşlarındaki iki kişinin Ukrayna özel servislerinden aldıkları talimatlar doğrultusunda ve para ödülü beklentisiyle Primorski bölgesindeki demiryolu röle dolaplarını ateşe vermeyi amaçlayan eylemler gerçekleştirdikleri belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak

Kabine sonrası heyecanlandıran açıklama: Yakında müjdelerimiz olacak
Son müzakere sonrası Rusya'dan açıklama: Esir takasları devam edecek, belirli bölgelerde ateşkes teklif ettik

Son müzakere sonrası Rusya "Ateşkes" kelimesini telaffuz etti
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız

İstanbul'daki 1 saatlik zirve sonrası Zelenski'den ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı

Korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı, derinlik 5 metre
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Damadın ailesi, fakir olduğu gerekçesi ile geline saldırdı

Damadın ailesi, fakir olduğu gerekçesi ile geline saldırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi

Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor

Bakanlık düğmeye bastı! 6 ürün piyasadan toplatılıyor
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.