Rusya'da işçiler şantiyeye striptizci getirdi: Klasik müzik eşliğinde dans etti
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Rusya'da şantiye işçileri yaptıklarıyla olay oldu. İşçilerin şantiyeye getirdiği striptizci tezgahın üstüne çıkarak dans etti. Soyunup klasik müzik eşliğinde dans eden striptizcinin videosu sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.
Rusya'da bir şantiyede çalışan işçiler çok konuşulacak bir harekete imza attı. İşçiler şantiyeye striptizci getirdi.
KLASİK MÜZİK EŞLİĞİNDE DANS EDEREK SOYUNDU
Rus besteci Nikolay Rybnikov'un "Nehrin Arkasındaki Sokakta İlkbahar" adlı parçası eşliğinde dans eden striptizci bir süre sonra soyunmaya başladı.
SOSYAL MEDYADA TIKLANMA REKORLARI KIRDI
Görüntüler kısa süre içerisinde binlerce beğeni topladı.