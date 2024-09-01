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Rusya'da düşen helikopterde 17 kişinin cesedine ulaşıldı

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Rusya'nın Kamçatka bölgesinde dün düşen helikopterin enkazında, 17 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Helikopterde 3 mürettebat ve 19 yolcu bulunuyordu.

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde dün düşen helikopterin enkazında, 17 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Kamçatka bölgesinde radardan kaybolan "Mi-8T" helikopterin enkazına ulaşıldığı belirtildi.

HELİKOPTERDE 22 YOLCU VARDI

İlk belirlemelere göre helikopterin düşmesine kötü hava şartlarının neden olduğu kaydedilen açıklamada, "17 kişinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Helikopterde 3 mürettebat ve 19 yolcu olmak üzere 22 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

3.DünyaSavaşı:

Yakında Rusya da başka bölgeler de bağımsızlığını ilan edebilir. Rusya hızla güç kaybediyor.

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4
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