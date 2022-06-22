Rusya'da ABD Büyükelçiliğinin adresi, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimin ismi oldu - Haberler

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Rusya'da ABD Büyükelçiliğinin adresi, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimin ismi oldu

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Rusya'da ABD Büyükelçiliğinin adresi, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimin ismi oldu

Rusya'da Moskova Belediyesi, ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu meydanın ismini, Ukrayna'nın doğusundaki Rus destekli ayrılıkçıların ilan ettiği sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin ismi ile değiştirdi.

Rusya'da Moskova Belediyesi, ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu meydanın ismini, Ukrayna'nın doğusundaki Rus destekli ayrılıkçıların ilan ettiği sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin ismi ile değiştirdi.

Moskova Belediyesinden yapılan açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin bulunduğu adresin değişimi ile ilgili anket yapıldığı belirtildi.

Ankete 278 bin 684 kişinin katıldığı kaydedilen açıklamada, "ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, yeni resmi adrese sahip. ABD'nin diplomatik misyonu, artık Donetsk Halk Cumhuriyeti Meydanı No: 1 adresinde bulunacak. Bunu ankete katılanların yaklaşık yüzde 45'i onayladı." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin eski adresinin Bolşoy Devyatinskiy Sokağı olduğu anımsatılan açıklamada, söz konusu adresin iptal edildiği kaydedildi.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

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