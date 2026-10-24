Rusya, Çernomorsk'ta tesis ve Odessa'ya giden kuru yük gemisini vurduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Çernomorsk Limanı'nda insansız deniz araçları üretim tesisini ve Odessa Limanı'na ordu için yük taşıyan bir kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece boyunca Ukrayna'nın liman altyapısı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Çernomorsk Limanı'nda insansız deniz araçlarının üretildiği tesisin vurulduğu aktarılan açıklamada, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için Odessa Limanı'na yük taşıyan bir kuru yük gemisinin de seyir halindeyken vurulduğu ifade edildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Rus hava savunma sistemlerinin gece boyunca Moskova ve çevresi dahil olmak üzere, farklı bölgelerde 616 Ukrayna İHA'sını imha ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA