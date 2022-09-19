Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus vatandaşı müzisyen, Ukrayna'da gönüllü oldu

Güncel Haberler

Rus vatandaşı Ukraynalı müzisyen Eduard Novoseltsev, Rus pasaportunu yakarak Ukrayna'da gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Rus vatandaşı Ukraynalı müzisyen Eduard Novoseltsev, Rus pasaportunu yakarak Ukrayna'da gönüllü olarak çalışmaya başladı. Müzisyen Novoseltsev, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir müzik grubunun üyesiydi. Savaştan kısa bir süre önce Ukrayna'ya dönme kararı aldı. Savaşın başladığı ilk günden itibaren ordu ve sivil halka yardım amacıyla gönüllü olarak çalışmaya başlayan Novoseltsev, boş zamanlarında mini konserler düzenliyor.

"Benim adım Eduard Novoseltsev. Ukraynalıyım. Harkiv'de yaşıyorum. Ben bir müzisyenim, besteciyim. 2003'ten beri basgitar çalıyorum. Rusya'da bir müzik grubumuz vardı ve 2021 yılına kadar orada yaşadım. Rus vatandaşlığını aldım.

Sonra Ukrayna'ya döndüm. Arkadaşlarımla gönüllü bir hareket kurduk ve savaşın ilk günlerinden itibaren sivillere yardım etmeye koyulduk. Bazen konser de veriyorum. Ama çoğunlukla gönüllü faaliyetlerde bulunmayı tercih ediyorum. 26 Şubat'ta Rus pasaportumu yaktım. Çünkü Ukrayna'da sivilleri öldüren ve burada inanılmaz kötülükler yapan bu ülkenin vatandaşı olamayacağımı düşündüm."

Kaynak: AA / Abdullah Ünver - Güncel

Ukrayna Rusya Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title