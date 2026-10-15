Rus İHA saldırısı Naftogaz'ın Poltava'daki doğal gaz tesisini vurdu, üretim durdu

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Rus ordusunun, Ukrayna'nın Poltava bölgesindeki doğal gaz üretim altyapısına saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Ukrayna'nın ulusal doğal gaz şirketi Naftogaz'a ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Poltava bölgesindeki doğal gaz altyapısını hedef aldığı belirtildi.

Saldırının, Naftogaz'a ait doğal gaz üretim altyapısına gece düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Düşmanın insansız hava aracının (İHA) saldırısı sonucu tesiste teknolojik ekipman hasar gördü ve yangın çıktı. Çalışmalar durduruldu." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını değerlendirdi.

Saldırıların tüm gece sürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, son bir günde ülkesine yönelik fırlatılan İHA'lardan 850'den fazlasının imha edildiğini belirtti.

Ukrayna'nın birçok noktasında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildiren Zelenskiy, saldırılar nedeniyle Kirovograd ve Dnipropetrovsk bölgelerinde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarını artırdığına dikkati çeken Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Müttefiklerin, savaş konusunda dürüst olması gerekiyor. Amerika'daki herkesin, saldırganın değil bizim hayatımızı savunma çabalarımızın, bu savaşı sonlandırma ve güvenliği garanti altına alma girişimlerimizin tarafında yer alması büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA