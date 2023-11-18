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Römorkörde çıkan yangında dumandan etkilendi (2)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİTekirdağ Ceyport Limanı'nda demirli römorkörde çıkan yangında dumandan etkilendiği belirtilen ve baygın halde Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Karan (27), doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.