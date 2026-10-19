ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, Bakan Uraloğlu tarafından Bakanlıkta ağırlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'yi kabul etti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "ROKETSAN Genel Müdürü Sayın Murat İkinci ve ROKETSAN Tesis Yatırım, Yönetim ve Bakım Direktörü Sayın Mert Kılınçoğlu'nu Bakanlığımızda ağırladık. Savunma sanayimizin gücünü pekiştiren yatırımları, bu alandaki stratejik projeleri ve güçlü ulaşım altyapısının ülkemizin savunma kapasitesine katkısını önemsiyor, Türkiye'nin milli gücünü büyüten çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı