Rodrigo Duterte, UCM'den Geçici Serbest Bırakılma Talep Etti

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM), yargılama süreci öncesinde "80 yaşında olması" ve "kaçma ya da yeni suç işleme riski taşımadığı" gerekçeleriyle başka bir ülkeye geçici olarak serbest bırakılmasını talep etti.

Manila Times'ın haberine göre, Duterte'nin avukatı Nicholas Kaufman, UCM Ön Yargılama Dairesi'ne konuya dair dilekçe sundu.

Dilekçede, Duterte'nin "80 yaşında olması" ve "kaçma ya da yeni suç işleme riski taşımaması" gerekçeleriyle başka bir ülkeye geçici olarak serbest bırakılması istendi.

İsmi kamuya açıklanmayan üçüncü bir ülkenin Duterte'yi kabul etmeye "önceden ve ilkesel olarak onay verdiği" belirtilen dilekçede, Duterte'nin geçici tahliye sürecinde kamuya açık faaliyetlerden kaçınacağı, elektronik cihaz kullanmayacağı ve yalnızca ailesiyle iletişim kuracağı da taahhüt edildi.

Dilekçede, ayrıca, Duterte'nin hakkındaki iddialara dair delilleri karartamayacağına işaret edilerek "Duterte, artık Filipinler Devlet Başkanı değildir ve kendisine atfedilen suçların işlendiği dönemdeki gücüne sahip değildir." denildi.

UCM ve Filipinler'in "uyuşturucuyla savaş" operasyonları

UCM, Duterte'nin görev yaptığı 2016 ila 2022 yıllarında "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar için Eylül 2021'de soruşturma yürütülmesine karar vermişti.

Filipinler aynı iddiaları incelemiş ve son merci olarak UCM'nin yargı yetkisinin olmadığının öne sürülmesi üzerine soruşturma askıya alınmıştı.

UCM'nin ön soruşturma başlatmasının ardından, Filipinler 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekileceğini bildirmişti.

Bu karar Roma Statüsü'nün 127. maddesi uyarınca bir yıl sonra,17 Mart 2019'da resmen yürürlüğe girmişti.

Ancak, mahkeme 18 Temmuz 2023'te, soruşturmanın devamına karar vermişti.

UCM Savcılık Ofisi, 10 Şubat'ta, Duterte hakkında insanlığa karşı suçlar kapsamında cinayet, işkence ve tecavüz suçlarından tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmuştu.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 12 Mart'ta insanlığa karşı suç kapsamında yargılanmak üzere Filipinler makamları tarafından mahkeme gözetimine teslim edilmişti.

Duterte, 14 Mart'ta duruşmaya UCM'nin tutukevinden görüntülü olarak katılırken avukatları mahkeme salonunda hazır bulunmuştu.

UCM, Duterte hakkındaki iddianamenin okunacağı duruşma için 23 Eylül 2025 tarihini belirlemişti.