Üye Girişi
Haberler

Rize'nin Ardeşen ilçesinde köye inen ayı yavruları cep telefonuyla görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Kaçkar köyünde, iki yavru ayı köyde dolaşırken cep telefonuyla kaydedildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, köye inen ayı yavruları cep telefonuyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Kaçkar köyüne gelen iki yavru ayı bir süre bölgede dolaştı. Çevrede yiyecek arayan ayılar, daha sonra kestane ağacına çıktı.

Köyde yaşayan Rıfat Yazıcı, ağaçta gördüğü ayı yavrularını cep telefonuyla kaydetti.

Rıfat Yazıcı, görüntüleri çektiği sırada, "Naber? Bak bakayım. Ekmek bıraktım sana, yarın da onunla idare eder. Meyvelere zarar verme, yemeğini ye, akşam namazı olmadan da doğru yürü git, bana da haber ver, tamam. Hadi bakalım aslan parçası." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ardeşen Rize Yaşam Güncel Haberler

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

 Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı

 Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu

Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu

 Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et

Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title