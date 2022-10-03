Rize haberi! Rize'de çay bahçesine devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Rize haberler... Rize'nin Çayeli ilçesinde çay bahçesine devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Rize'nin Çayeli ilçesinde çay bahçesine devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kenan Sarı (41) idaresindeki 61 K21038 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Çataklıhoca köyünde çay bahçesine devrildi. Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Muhittin Sandıkçı Kenan Sarı Çayeli Rize Güncel Haberler

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