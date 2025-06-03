Rize'de Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'de Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Rize'nin Derepazarı ilçesinde motosikletin yaklaşık 10 metre yükseklikten yola yuvarlanması sonucu 57 yaşındaki İsmail T. hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi, ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Rize'de motosikletin yaklaşık 10 metre yükseklikten yola yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Derepazarı ilçesinin Çukurlu köyünde seyir halinde olan İsmail T. (57) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İsmail T. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İsmail T'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
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