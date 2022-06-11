Rize'de eşinin darbettiği kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü - Haberler

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Rize'de eşinin darbettiği kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü

AA - Muhittin Sandıkçı - Güncel
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Rize'de eşinin darbettiği kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü

Rize'de 2 gün önce eşi tarafından darbedilen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Rize'de 2 gün önce eşi tarafından darbedilen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Tarım Sokak'taki evlerinde 2 gün önce eşi Özlem D'yi (32) darbeden R.D. (38), olayın ardından çektiği fotoğrafları karısının ailesi ve arkadaşlarına gönderdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı karı kocayı ambulansla Rize Devlet Hastanesine sevk etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özlem D, yoğun bakıma alındı. Kendisini yaraladığı öne sürülen R.D. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Üç çocuk annesi Özlem D, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

R.D. ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Özlem D'nin olay günü cep telefonundaki KADES'ten çağrı yaptığı, eşinden korktuğu için, olay yerine gelen polislere şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel

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