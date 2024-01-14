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Reyhanlı'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

İlçenin Suriye sınırındaki sulama kanalında bir kişinin sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla sudan çıkarılan erkeğin, hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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