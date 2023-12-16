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Reyhanlı'da sokak hayvanları barınakta sağlığına kavuşuyor

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Reyhanlı Belediyesi tarafından kurulan hayvan barınağında, minik dostların sağlık sorunlarıyla ilgilenen Veteriner Muhsin Çetin, 'Barınakta özenle tedavi uyguluyoruz' dedi.

Reyhanlı'da sokak hayvanları barınakta sağlığına kavuşuyor

HATAY - Reyhanlı Belediyesi tarafından kurulan hayvan barınağında, minik dostların sağlık sorunlarıyla ilgilenen Veteriner Muhsin Çetin, "Barınakta özenle tedavi uyguluyoruz" dedi.

Reyhanlı Belediyesi tarafından 8 dönümlük arazide, hayvan barınağı kuruldu. Barınaktaki sokak hayvanlarının sorunları ile ilgilenen Veteriner Hekim Muhsin Çetin, burada kısırlaştırma, tedavi ve rehabilitasyon süreçleriyle hayvanların daha sağlıklı bir yaşam alanı sağlaya çalıştıklarını ifade etti.

"Barınakta özenle tedavi uyguluyoruz"

Sokak hayvanlarından sağlıklı olanları kısırlaştırdıklarını söyleyen Veteriner Çetin, "Uyuzlu olanlara, trafik kazası geçirenlere, travması olanlara ve terk edilen yavru köpeklere müdahale ediyoruz. Onların ihbarı geldiğinde, tedavilerinin bitiş süresine kadar barınakta özenle tedavi uyguluyoruz ve doğaya bırakıyoruz" dedi.

Barınakta yapılan rutin işlemler arasında günlük ve haftalık tedavilerin yanı sıra kısırlaştırma ameliyatlarının ardından 3 gün süren özel tedavi süreçleri de bulunduğunu ifade eden Çetin, hayvanların genellikle 72 saat içinde toparlandığını iyileşen hayvanların doğaya salındıklarını belirtti.

"Sokak hayvanlarında sıkça rastlanan dış parazit ve uyuz enfeksiyonları var"

Sokak hayvanlarında sıkça rastlanan dış parazit ve uyuz enfeksiyonlarına da değinen Çetin, uyuzun ilerlemesine bağlı olarak tedavi sürelerinin 1 ay ile 2 ay arasında değiştiğini vurgulayarak, "Hafif uyuzlu hayvanlar genellikle 1 ayda toparlanırken, ağır vakalarda iyileşme süreci 2 ayı bulabiliyor. Barınakta müdahale edemediğimiz travmatik vakaları ise daha kapsamlı merkezlere naklediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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