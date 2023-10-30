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Reyhanlı'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada, sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak bir kişi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.