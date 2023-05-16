Reyhanlı'da doğal gaz borusunda çıkan yangın söndürüldü
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Reyhanlı ilçesinde doğal gaz borusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Reyhanlı ilçesinde doğal gaz borusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bağlar Mahallesi'nde doğal gaz borusunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü.
Yangınla ilgili ekipler inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Ayşe Güler Tokdemir - Güncel