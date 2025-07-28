Reno'da Kumarhane Önünde Silahlı Saldırı: 2 Ölü

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ABD'nin Nevada eyaletinin Reno kentindeki bir kumarhane önünde silahlı bir kişinin açtığı ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırgan gözaltına alındı.

ABD'nin Nevada eyaletinin Reno kentindeki bir kumarhane önünde silahlı bir kişinin ateş açması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Reno polisi, kimliğini açıklamadığı bir saldırganın söz konusu kumarhane önünde ateş açtığını duyurdu.

İlk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan polis, 3 kişinin de hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve ardından tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Yetkililer, vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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