Reno'da Kumarhane Önünde Silahlı Saldırı: 2 Ölü
ABD'nin Nevada eyaletinin Reno kentindeki bir kumarhane önünde silahlı bir kişinin açtığı ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırgan gözaltına alındı.
ABD'nin Nevada eyaletinin Reno kentindeki bir kumarhane önünde silahlı bir kişinin ateş açması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Reno polisi, kimliğini açıklamadığı bir saldırganın söz konusu kumarhane önünde ateş açtığını duyurdu.
İlk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan polis, 3 kişinin de hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve ardından tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiğini bildirdi.
Yetkililer, vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel