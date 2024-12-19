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Putin, Trump ile Görüşmeye Hazır Olduğunu Açıkladı

Putin, Trump ile Görüşmeye Hazır Olduğunu Açıkladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ile görüşmeye her zaman açık olduğunu belirtti. Ancak, ikili arasında planlanmış bir görüşme olmadığını ifade etti. Putin, Batı'nın askeri gücüne meydan okuyarak, Rusya'nın Oreshnik füze sistemine dikkat çekti.

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin gelecek Başkanı Donald Trump ile görüşmeye her zaman açık olduğunu, ancak planlanmış bir görüşmelerinin bulunmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Direct Line Soru-Cevap ve yılsonu basın toplantısının birleşiminde bir gazetecinin seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump ile olası bir görüşme hakkındaki sorusu üzerine, "Elbette buna her zaman hazırım. Ayrıca kendisi isterse görüşmeye de hazırım" dedi. Trump ile ne zaman görüşeceğini bilmediğini belirten Putin, "Her şeyden önce onunla ne zaman görüşeceğimizi bilmiyorum. Çünkü bu konuda hiçbir şey söylemiyor. Dört yıldan fazla bir süredir onunla hiç konuşmadım" ifadelerini kulandı.

Batı ülkelerinin savunma gücüne meydan okuyan Putin şöyle söyledi:

"Onlar (Rusya'nın Oreshnik füze sisteminin kapasitesinden şüphe duyan Batılı uzmanlar), bizi ve onların analizleri için para ödeyen Batı ve ABD'dekileri bir tür teknolojik deney yapmaya çağırsınlar ve 21. yüzyıl tarzı bir yüksek teknoloji düellosu yapsınlar. Onlar bir hedef seçsinler, mesela Kiev'de, hava ve füze savunma sistemlerini oraya yığsınlar, biz de o hedefe bir Oreshnik füzesi fırlatalım. Neler olacağını göreceğiz. Biz böyle bir deneye hazırız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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