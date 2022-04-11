'Projem KOP ile Hayat Buluyor' projesi tanıtıldı

KARAMAN (AA) - Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından lise öğrencilerinin katılabileceği "Projem KOP ile Hayat Buluyor" proje yarışmasının Karaman tanıtım toplantısı yapıldı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, ilin tarım ve sanayi şehri olduğunu söyledi.

Projenin Karaman'a büyük bir katkı sağlayacağını ifade eden Işık, "KOP'un tamamen ilgi alanındayız. Gençlerimizde hem tarıma hem de tarıma dayalı sanayiye yönelik olan projelerde büyük olasılıkla çok güzel eserler ortaya çıkaracaklar. Bunun bir yarışma içerisinde olması da ayrı bir güzellik. Desteklenmesi ise apayrı bir güzellik." diye konuştu.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ise gençlerin yetkin, bilgili, kültürlü bireyler olarak insani, milli ve manevi değerlerle yetişmesini ve ülkenin kaderinde söz sahibi olmasını beklediklerini vurguladı.

Yapılan çalışmayla proje konuları için 9 tema belirlenirken, gençleri ihtiyacın tespiti yapma ve yapılanma sürecine dahil etmek amaçlanıyor.

Düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, daire müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı.