Prof. Dr. Levent Kurnaz: Sel felaketleri daha da şiddetlenecek

BOĞAZİÇİ Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, sel baskını nedeniyle oluşan afetlerin iklim değişikliği kaynaklı olduğunu belirtti. Kurnaz, "İklim krizi, doğada yaşadığımız her türlü iklim olayını daha şiddetli daha uzun süren ve daha geniş alanlarda görülen hale getirir. Sel felaketlerinin hepsi devam edecek ve daha da şiddetlenecek. Bu gördüklerimiz daha çok azı. Her yer tehlikeli. Sel 10 senede bir oluyorsa artık 3 senede bir olacak" dedi.

Son olarak Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinin, iklim değişikliğinin etkileri olduğu belirtiliyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, sel felaketlerinin şiddetini artırarak daha sık görüleceğini, 10 yılda değil 3 yılda bir görüleceğini ifade etti.

"3-5 YILDA BİR BÖYLE YAĞIŞLAR GÖRECEĞİZ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DEDİĞİMİZ BU"

"BU YAĞIŞLAR HİÇBİR YERİ BELSEMİYOR, TOPRAĞI ALIP GÖTÜRÜYOR"

"SEL FELAKETLERİ DAHA DA ŞİDDETLENECEK"

Sel felaketlerinin daha çok şiddetleneceğini belirten Prof. Dr. Levent Kurnaz, şunları söyledi: "Acilen yapılması gereken şey, can kaybını sıfıra indirmek. Onun için insanlara cep telefonlarından anlık uyarı gelmesi lazım. Bu uyarı meteorolojinin yaptığı gibi turuncu uyarılar değil, tehlikeli olayların olabileceği yerlerdeki insanlara 'Oradan kaçın' denmesi gerekiyor. Türkiye'de su basma seviyesi diyeceğimiz, bodrum katı olan yerlerde ikamet etmek yasak. İstanbul'u, İzmir'i, Ankara'yı düzelttik diyelim ama düzeltmeyeceğimiz şehir yok. Hepsinde aynı hataları yaparak bu şehirleri kurmuşuz. Sel felaketlerinin hepsi devam edecek ve daha da şiddetlenecek. Bu gördüklerimiz daha çok azı. Her yer tehlikeli. Şu an bulunduğumuz yer de tehlikeli. Onun için herkes kendi oturduğu yere dikkat etmek zorunda. Nereden nasıl ne kadar sel geleceğini bilmek gerek, her yer için tehlike söz konusu."