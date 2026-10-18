Prof. Dr. Bozkurt sigaranın kalp krizlerinin yüzde 50'sinden sorumlu olduğunu söyledi

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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Bozkurt, sigaranın başta akciğer kanseri ve kalp hastalıkları olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını, izmaritlerin ise toprağı ve denizleri kirlettiğini belirtti.

Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigaranın kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığa neden olduğunu söyledi.

Türkiye'de akciğer kanserinin erkeklerde hem görülme sıklığı hem de ölümler açısından ilk sırada yer aldığını belirten Bozkurt, sigaranın kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

Bozkurt, "Sigara kullanımı, kalp krizlerinin yaklaşık yüzde 50'sinden sorumlu. Kalp krizi geçiren her iki kişiden birinin ölüm nedeni sigara maruziyeti. Kalp damarları başta olmak üzere bütün damarlarda plaklar oluşturuyor." dedi.

Prof. Dr. Ali İhsan Bozkurt, damar duvarlarında plak oluşumuna yol açan sigaranın damar tıkanıklığına, kalp krizine ve inmeye neden olabildiğini, ileri vakalarda uzuv kayıplarına kadar giden sonuçlar doğurabildiğini kaydetti.

Ailede sigara içilmesinin çocukların zararlı maddelere maruz kalmasını artırdığını vurgulayan Bozkurt, anne ve babaların sigarayı bırakması, bunu başaramayanların da en azından evde ve araçta sigara içmemesi gerektiğini belirtti.

İzmaritler çevreyi kirletiyor

Dünyada yılda yaklaşık 6 trilyon sigara tüketildiğini anlatan Bozkurt, şöyle konuştu:

"Bunların 4,5 trilyonu çevreye atılıyor. Sigara izmaritleri toprak yüzeyinde kalıyor, alt topraklara geçmiyor. Orada yetişen bitkileri, çimleri, her şeyi etkiliyor. Yağmur sularıyla denizlere karışıyor. Aslında göz ardı ettiğimiz ama çevreyi en fazla kirleten etkenlerden biri sigara ve izmaritleridir."

Sigara dumanının kapalı ortamlarda içmeyen kişileri de etkilediğini belirten Bozkurt, sigarada kanserojen ve toksik maddeler bulunduğunu söyledi.

Bozkurt, Antalya'da bazı sahillerde sigara içilmesine yönelik yasakları önemli bulduğunu, çocukların kullandığı alanlarda da benzer uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa'da bu konuda örnek uygulamalar bulunduğunu dile getiren Bozkurt, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın bu konuda farkındalık oluşturmasını temenni etti.

Sigara cildin erken yaşlanmasına neden oluyor

Sigaranın cilt sağlığını da olumsuz etkilediğini vurgulayan Bozkurt, yüzeysel damarları etkileyerek özellikle göz çevresinde kırışıklıklara neden olabildiğini ifade etti.

Bozkurt, sosyal medyanın gençler arasında sigara kullanımını artırabildiğine dikkati çekerek, bu alanda düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Ali İhsan Bozkurt, Sağlık Bakanlığının çalışmalarıyla sigara bırakma polikliniklerinin sayısının arttığını ve sigarayı bırakmak için kullanılan ilaçlara ücretsiz erişimin kolaylaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA