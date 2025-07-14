Prematüre Bebek Ambulans Helikopterle Ankara'ya Sevk Edildi

Amasya'da dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 25 hafta 6 günlük dünyaya gelen bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevkine karar verildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan talep edilen ambulans helikopter, Amasya Merzifon Havalimanı'na indi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla havalimanına getirilen bebek, ambulans helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.