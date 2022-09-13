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Polonya'da kömür krizi

Güncel Haberler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik başlattığı yaptırımlar, Polonya'da enerji ve yakıt krizinin yaşanmasına neden oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik başlattığı yaptırımlar, Polonya'da enerji ve yakıt krizinin yaşanmasına neden oldu. Kömür üretimini 2050'ye kadar tamamen durdurmayı planlayan Polonya, evsel yakıt için ihtiyaç duyduğu kömürü, başta Rusya olmak üzere başka ülkelerden sağlıyordu. Ukrayna savaşıyla birlikte Polonya'nın kömür ithalatı kesintiye uğrayınca ülkede kömür krizi baş gösterdi. Polonya'nın Libiaz kasabasında bulunan Janina madeninde kömür almak için sıraya giren insanlar ve uzun araç kuyrukları görüntülendi. Rusya'dan ithal edilen kömüre uygulanan ambargo nedeniyle Polonya'da kömür fiyatlarında artış meydana gelmişti.

Kaynak: AA / Artur Widak - Güncel

Polonya Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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