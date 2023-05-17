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Polisten kaçan şüpheli, tabanca ve el bombasıyla yakalandı

Polisten kaçan şüpheli, tabanca ve el bombasıyla yakalandı

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ADANA'da asayiş uygulaması yapan polislerden kaçan şüpheli, üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

ADANA'da asayiş uygulaması yapan polislerden kaçan şüpheli, üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalandı. İsminin Y.K. (23) olduğu ve terör örgütü PKK'dan çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin kaçış güzergahında inceleme yapan ekipler, bahçeye atıldığı belirlenen el bombası ele geçirdi.

Olay, gece saatlerinde merkez  Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekibi ile mahalle bekçilerinin asayiş uygulaması yaptığı sırada durdurulmak istenen taksiden inen bir kişi, yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin yaya olarak yaptığı takipte şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve silaha ait 39 adet mermi bulundu. İsminin Y.K. olduğu ve terör örgütü PKK'dan çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin kaçış güzergahında inceleme yapan devriye ekibi, bahçeye atılan el bombası ele geçirdi. El bombası, bomba imha uzmanı polislerince bulunduğu yerden alındı. Şüpheliyi gözaltına alan polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel

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