Polisler Yanan Otların Arasındaki Kaplumbağayı Kurtardı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde uygulama yapan polisler, yanan otların arasındaki kaplumbağayı başarılı bir şekilde kurtardı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde uygulama yapan polisler, yanan otların arasındaki kaplumbağayı kurtardı.

Erek Mahallesi yakınlarında yolda uygulama yapan polisler, otların tutuştuğunu ve bir kaplumbağanın yanan otların arasında kaldığını fark etti.

Kovalarla yangını söndüren polislerden biri, alevlerin arasından kurtardıkları kaplumbağayı su ile serinletmeye çalıştı.

O anlar cep telefonu ile görüntülendi. Kaplumbağa daha sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi

Sınava giremedi! Gerekçe olaydan daha enteresan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz

İran'dan nükleer tesisleri vuran ABD'ye tarihi rest
Sınava geç kalmalarına rağmen salona alındılar

Geç kalmalarına rağmen YKS'ye girdiler
ÖSYM duyurdu! YKS cevap anahtarları erişime açıldı

ÖSYM duyurdu! Öğrencilerin merakla beklediği haber geldi
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
ABD'nin İran'a saldırıları sonrası BM'den acil toplantı kararı

ABD saldırısı sonrası BM'den kritik hamle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.