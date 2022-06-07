Polise göre, Avustralya'da binlerce İtalyan mafya üyesi faaliyet gösteriyor - Haberler

Avustralya Federal Polisinin ülke genelinde faaliyet gösteren 51 İtalyan organize suç çetesini soruşturduğu bildirildi.

Sky News'teki habere göre, polis, suç çetelerine sızmak için kullanılan şifreli mesajlaşma uygulaması sayesinde Avustralya'da binlerce İtalyan mafya üyesinin faaliyet gösterdiğini ortaya çıkardı.

Avustralya'da 5 bin kadar mafya üyesinin faaliyet gösterdiğine inanan polis, bu çerçevede Güney İtalya'daki Calabria'daki liderlerinden emir alan 51 İtalyan organize suç çetesini soruşturuyor.

Suç şebekesinin dünyadaki kokainin yüzde 70'inin kaçakçılığından sorumlu olduğu belirtilirken, Avustralya'da esrar ve metamfetamin kaçakçılığı da yapılıyor.

Yetkililer, Avustralya'da söz konusu çetelerin çok güçlendiğine işaret ederken, çetelerin gayrimeşru paraları yasal inşaat, tarım veya yiyecek içecek işletmelerinden elde ettikleri parayla karıştırdıkları ve bu nedenle tespitin zorlaştığını belirtiyor.

Avustralya ile FBI ortaklığında 2018'de başlayan Ironside Operasyonu kapsamında Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu'da organize suça karıştığından şüphelenilen 200'den fazla kişi yakalandı.

Yakalananların, Avustralya merkezli İtalyan mafyası, motosiklet çeteleri, Asya ve Arnavut suç örgütleriyle ilişkileri vardı.