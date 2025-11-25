Polis Ekiplerinden Kadınlara KADES Uygulaması Bilgilendirmesi
Salıpazarı İlçe Polis Merkezi Amirliği, kadınları Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmek amacıyla pazar yerleri ve iş yerlerinde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.
Bilgilendirici broşürler dağıtan ekipler, KADES hakkında bilgi vererek kadınların akıllı telefonlarına uygulamayı indirmeleri konusunda uyardı.
Ekiplerce, kadına yönelik şiddetle mücadelede sahada aktif çalışmaların devam edeceği belirtildi.