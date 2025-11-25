Haberler

Polis Ekiplerinden Kadınlara KADES Uygulaması Bilgilendirmesi

Salıpazarı İlçe Polis Merkezi Amirliği, kadınları Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmek amacıyla pazar yerleri ve iş yerlerinde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Salıpazarı İlçe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.

Polis ekipleri, pazar yerleri ve iş yerlerinde kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Bilgilendirici broşürler dağıtan ekipler, KADES hakkında bilgi vererek kadınların akıllı telefonlarına uygulamayı indirmeleri konusunda uyardı.

Ekiplerce, kadına yönelik şiddetle mücadelede sahada aktif çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
