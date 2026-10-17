Polatlı'da balıkçı Hacı Yücel, 500 kasa palamut satıp çalışanlarıyla halay çekti

Polatlı'da balıkçı Hacı Yücel, 500 kasa palamut satıp çalışanlarıyla halay çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polatlı'da balıkçı Hacı Yücel, bir günde 500 kasa palamut sattı. Gün sonunda tezgahta kalan son 2 palamudu çalışanlarına veren Yücel, ardından personeliyle yağmur altında halay çekerek satış sevincini kutladı.
ANKARA'nın Polatlı ilçesinde bir günde 500 kasa palamut satan balıkçı Hacı Yücel, çalışanlarıyla yağmur altında halay çekerek sevincini kutladı.
Polatlı'da balıkçılık yapan Hacı Yücel, bir günde 500 kasa palamut sattı. Gün sonunda tezgahta kalan son 2 palamudu çalışanlarına veren Yücel, ardından personeliyle birlikte yağmur altında halay çekerek satış sevincini kutladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı