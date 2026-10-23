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Pendik'te kontrolünü yitiren şoförün kamyonu eczaneye daldı, yaralılar var

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Pendik'te kontrolünü yitiren şoförün kamyonu eczaneye daldı, yaralılar var Haber Videosunu İzle
Pendik'te kontrolünü yitiren şoförün kamyonu eczaneye daldı, yaralılar var
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Pendik'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 9 katlı binanın girişindeki eczaneye daldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi; kazada yaralananlar olduğu öğrenildi.

PENDİK'te şoförününün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu 9 katlı binanın girişindeki eczaneye daldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pendik’te hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
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