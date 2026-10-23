Pendik'te kontrolünü yitiren şoförün kamyonu eczaneye daldı, yaralılar var

Pendik'te kontrolünü yitiren şoförün kamyonu eczaneye daldı, yaralılar varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pendik'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 9 katlı binanın girişindeki eczaneye daldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi; kazada yaralananlar olduğu öğrenildi.
PENDİK'te şoförününün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu 9 katlı binanın girişindeki eczaneye daldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı