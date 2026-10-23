Pendik'te kontrolünü yitiren şoförün kamyonu eczaneye daldı, yaralılar var

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PENDİK'te şoförününün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu 9 katlı binanın girişindeki eczaneye daldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı