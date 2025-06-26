Patnos'ta Takla Atan Otomobilde 5 Yaralı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Mehmet Başkan'ın kullandığı otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Mehmet Başkan (62) idaresindeki 04 AAD 686 plakalı otomobil, Bitlis kara yolunda takla attı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Rojbin ve Narin Başkan ile Necla ve Melik Durmaz, sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Güncel