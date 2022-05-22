PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ YARALANDI - Haberler

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PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da, park halinde bulunan otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün yaralandı.

ADIYAMAN'da, park halinde bulunan otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, öğleden sonra Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırım kenarında park halinde bulunan Yaşar Şirik'e ait 02 T 0061 plakalı otomobile, Bayram Erol kullandığı 02 ACK 313 plakalı motosiklet ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan Erol, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Erol'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bayram Erol, Kaza, Güncel, Haberler

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