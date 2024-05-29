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Papua Yeni Gine'deki toprak kayması felaketinde hayatta kalanlara ulaşma umutları azalıyor

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Papua Yeni Gine'nin Enga eyaletinde meydana gelen toprak kayması felaketinde hayatta kalanlara ulaşma umutları azalıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İnsani İşler Uzmanı ve Danışmanı Mate Bagossy, afetten kurtulan başka birini bulma olasılığının son derece düşük olduğunu belirtti. Toprak kaymasında 2.000'den fazla kişinin toprak altında kaldığı teyit edildi.

ENGA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Papua Yeni Gine'nin ücra Enga eyaletinde meydana gelen ve büyük bir bölgeyi etkileyen toprak kaymasında hayatta kalanlara ulaşma umutları azaldı.

Papua Yeni Gine'deki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İnsani İşler Uzmanı ve Danışmanı Mate Bagossy, Salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Cuma günü yerel saatle 03.00'te meydana gelen afetin üzerinden dört günden fazla geçtiği düşünülecek olursa bu aşamada afetten kurtulan başka birini bulma olasılığı son derece düşük" dedi.

Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezi, Enga eyaletinde meydana gelen devasa toprak kaymasında 2.000'den fazla kişinin toprak altında kaldığını teyit etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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