Aile içi şiddet ihbarını değerlendiren polis, adresten çıkan bakanı gözaltına aldı

Papua Yeni Gine'nin Petrolden Sorumlu Bakanı Jimmy Maladina, Avustralya'da bir aile içi şiddet ihbarı üzerine gözaltına alındı. Maladina, durumun ciddiyetinin farkında olduğunu belirterek yetkililerle işbirliği yapacağını ifade etti.

POLİSE "AİLE İÇİ ŞİDDET" İHBARI GİTTİ

Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, Sydney kentinde polis, yerel saatle 10.00 sularında "aile içi şiddet" ihbarı aldı.

KADININ YÜZÜNDEKİ YARALARI GÖRDÜLER

İhbar üzerine Bondi banliyösündeki adrese intikal eden polis, yüzünde yaralar olduğu görülen kadının ifadesini aldıktan sonra Papua Yeni Gine'nin Petrolden Sorumlu Bakanı Maladina'yı gözaltına aldı. Maladina, yaptığı yazılı açıklamada, "durumun ciddiyetinin farkında olduğunu ve yetkililerle işbirliği" yaptığını ifade etti.

Jimmy Maladina.

"GÖREVİNDEN İSTİFA EDECEK"

Bakan Jimmy Maladina, "bir kadın ya da erkek tarafından uygulanan şiddetin tolere edilemeyeceğini" belirttiği ayrı bir açıklamada da Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape'ye görevinden istifa edeceğini bildirdiğini duyurdu. Şartlı tahliye edilen Maladina'nın duruşması, 9 Temmuz'da görülecek.