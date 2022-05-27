PANSİYONDA KALAN ÖĞRENCİLERİN SEBZE İHTİYACI, OKULDA KURULAN SERADAN KARŞILANIYOR - Haberler

MERSİN'in Anamur ilçesinde lise öğrencileri, 'Okullar İyilikte Yarışıyor Projesi' kapsamında kurdukları serada yetiştirdikleri turfanda sebzelerle, pansiyonda kalan arkadaşlarının ihtiyacını karşılıyor.

Anamur Anadolu Lisesi İdaresi ve velilerin desteği ile edebiyatı öğretmeni Nazan Akbulut ile öğrenciler sebze serası kurdu. Domates, patlıcan, biber ve baharatlı ürünlerin yetiştirildiği seranın bakımını da okul öğrencileri yapıyor. Dersten sonra ve teneffüs saatlerinde oyun yerine seraları ile ilgilenen çocuklar, bir taraftan ekime devam ediyorlar diğer yandan ektikleri ürünlere can suyu veriyor.

Çalışma hakkında konuşan öğretmen Nazan Akbulut, 'Buradaki amacımız, doğal ürünler tüketmek ve pansiyonlu okulda yaşadığımız içinde öğrencilerimize mümkün olduğunca, kapıdan yiyecek ulaştırmaya çalışıyoruz. Domates, biber, salatalık. Seramızda karpuz, kavunda yetiştireceğiz" dedi.

'TARIMIN ÖNEMİ DAHA DA İYİ ANLAŞILIYOR'

Pandemide yaşanan gelişmelerden dolayı tarımın öneminin bir daha anlaşıldığını kaydeden 11'inci sınıf öğrencisi Ömer Tamay, 'Pandemi döneminde tarımın önemini bir kez daha anlamış olduk. Ülkemizde özellikle sebze fiyatlarının artması nedeni ile bizde okul idaremiz ve öğretmenlerimiz tarafından kurulmuş olan serayı değerlendirmek istedik. Seramızda domates, biber, patlıcan, salatalık, fasulye, nane, fesleğen yetiştirdik" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİN SEBZE İHTİYACI SERADAN KARŞILANIYOR'

Seranın 'İyilikte Yarışıyor Projesi' kapsamında kurulduğunu kaydeden okul müdürü Kemal Akmeşe de şunları söyledi:

"Öğretmenimiz ve bir grup öğrencimizin, serada tarımsal bitkileri üretmesi ile ilgili bir proje ile geldiler. Biz de kendilerine destek verdik. Pansiyondaki öğrencilerimize, onların yiyeceklerinin bir kısmını, sebze üretiminden karşılamayı düşündük. Pansiyonun giderleri devletimiz tarafından karşılanıyor. Ama öğrencilerimiz yine de doğal ürünleri yetiştirerek öğrencilerin hizmetine sunuyor. Bir iyilik projesi çerçevesi içerisinde yapıldığı için de biz de onlara destek oluyoruz." (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel