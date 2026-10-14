Haberler

Pakistan ve Umman dışişleri bakanları 8. Ortak Bakanlar Toplantısı öncesi görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, İslamabad'da 8. Pakistan-Umman Ortak Bakanlar Toplantısı öncesinde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı; ticaret ve yatırımda işbirliğinin önemi vurgulandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Dar ile Busaidi'nin 8. Pakistan-Umman Ortak Bakanlar Toplantısı öncesinde İslamabad'da yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, tarafların, Pakistan ile Umman arasındaki kardeşlik bağlarını teyit ettikleri, iki ülke arasında özellikle ticaret, yatırım ve halklar arasındaki etkileşim gibi ortak çıkarları ilgilendiren alanlarda işbirliğini derinleştirmenin önemini vurguladıkları belirtildi.

Bölgesel gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunan bakanların, kalıcı barış ve istikrar için diplomasi ve diyalog vurgusu yaptığı kaydedilen açıklamada, Busaidi'nin, Pakistan'ın bölgesel barış ve istikrarın ilerletilmesindeki çabalarını övdüğü, Dar'ın da Umman'ın bu konudaki yapıcı rolünü takdir ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten

13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi

Gökyüzünde uçuşanlar kuş değil! Ülkenin başkentinde kırmızı alarm
Yamal'dan alkış alan hareket! Yağmur altında bekleyen Galatasaraylı futbolcuları unutmadı

Helal olsun Yamal! Yağmur altında bekleyen G.Saraylı futbolcularla...
Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar

İstanbul'un göbeğinde kabus dolu anlar!
Okan Buruk: Söyledim ama olmadı

Okan Buruk'tan flaş sözler: Söyledim ama olmadı
Esra Erol'un programında tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı

Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı
Hadise’den bomba itiraf: Yeniden evlenmek ve anne olmak istiyorum

Evliliği 5 ayda biten ünlü şarkıcıdan bomba itiraf: Yeniden...

Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı

Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı