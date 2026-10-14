Pakistan ordusu, menzili artırılmış Fatah-2 füzesini aviyonik sistemlerle test etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İSLAMABAD, 14 Ekim (Xinhua) -- Pakistan ordusu, menzili artırılmış Fatah-2 balistik füzesinin deneme atışını gerçekleştirdi.

Pakistan ordusunun medya kanadı tarafından salı günü yapılan açıklamada, menzili artırılmış Fatah-2 silah sisteminin gelişmiş navigasyon ve aviyonik sistemlerle donatıldığı ve hedefleri yüksek hassasiyetle vuracak şekilde tasarlandığı belirtildi.

Sistemin, füze savunma sistemlerini aşmasını sağlayan özgün bir yörünge boyunca manevra kabiliyetine sahip olduğu bildirildi.

Açıklamaya göre Pakistan ordusu, artırılan menzil sayesinde daha uzak mesafelerdeki hedefleri vurma kabiliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Xinhua