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Pakistan ordusu, menzili artırılmış Fatah-2 füzesini aviyonik sistemlerle test etti

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Pakistan ordusu, menzili artırılmış Fatah-2 füzesini aviyonik sistemlerle test etti
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Pakistan ordusu, menzili artırılmış Fatah-2 balistik füzesinin deneme atışını gerçekleştirdi. Açıklamaya göre füze, gelişmiş aviyonik sistemler ve özgün yörünge manevrasıyla savunmaları aşabilecek; artırılan menzille daha uzak hedefleri vurmayı amaçlıyor.

İSLAMABAD, 14 Ekim (Xinhua) -- Pakistan ordusu, menzili artırılmış Fatah-2 balistik füzesinin deneme atışını gerçekleştirdi.

Pakistan ordusunun medya kanadı tarafından salı günü yapılan açıklamada, menzili artırılmış Fatah-2 silah sisteminin gelişmiş navigasyon ve aviyonik sistemlerle donatıldığı ve hedefleri yüksek hassasiyetle vuracak şekilde tasarlandığı belirtildi.

Sistemin, füze savunma sistemlerini aşmasını sağlayan özgün bir yörünge boyunca manevra kabiliyetine sahip olduğu bildirildi.

Açıklamaya göre Pakistan ordusu, artırılan menzil sayesinde daha uzak mesafelerdeki hedefleri vurma kabiliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Xinhua
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