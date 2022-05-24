Pakistan'da güvenlik güçlerine yönelik saldırıda 2 asker öldü - Haberler

Pakistan'da güvenlik güçlerine yönelik saldırıda 2 asker öldü
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde askeri karakola düzenlenen saldırıda, 2 asker hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde askeri karakola düzenlenen saldırıda, 2 asker hayatını kaybetti.
Dawn'daki habere göre, Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan bölgesinde "teröristlerin" güvenlik güçlerine saldırdığı belirtildi.
Açıklamada, askeri karakola düzenlenen saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.
AA / Emel Öz - Güncel