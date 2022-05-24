Pakistan'da güvenlik güçlerine yönelik saldırıda 2 asker öldü - Haberler

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Pakistan'da güvenlik güçlerine yönelik saldırıda 2 asker öldü

AA - Emel Öz - Güncel
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Pakistan'da güvenlik güçlerine yönelik saldırıda 2 asker öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde askeri karakola düzenlenen saldırıda, 2 asker hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde askeri karakola düzenlenen saldırıda, 2 asker hayatını kaybetti.

Dawn'daki habere göre, Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan bölgesinde "teröristlerin" güvenlik güçlerine saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, askeri karakola düzenlenen saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

AA / Emel Öz - Güncel

Veziristan, Pakistan, Asker, Güncel, Haberler

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