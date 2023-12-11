Özyeğin Üniversitesi, Sektör ile Buluşma Etkinliğini Gerçekleştirdi

Özyeğin Üniversitesi, otelcilik ve yiyecek-içecek endüstrisine yönelik düzenlediği 'Sektör ile Buluşma' etkinliğini 11. kez gerçekleştirdi. Etkinlikte, üniversite öğrencileri işletme temsilcileri ve yöneticileri ile bir araya gelerek staj olanakları ve iş fırsatları hakkında görüşme yaptı.

Özyeğin Üniversitesi, sektörlerle iç içe eğitim anlayışıyla otelcilik ve yiyecek-içecek endüstrisine yönelik düzenlediği "Sektör ile Buluşma" etkinliğini bu yıl 11. kez gerçekleştirdi.

Özyeğin Üniversitesi açıklamasına göre, üniversitenin Otel Yöneticiliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans öğrencileri, Türkiye'nin önde gelen işletmelerinin temsilcileri ve üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi, staj olanakları ve yeni iş fırsatları hakkında görüşme yaptı.

15 yıldır iş dünyasına alanlarında yetkin ve fark yaratan profesyonellerin yetişmesi amacıyla girişimciliği ön plana alan bir eğitim modelini benimseyen üniversite, "Sektör ile Buluşma" etkinliğinde turizm, otelcilik ve yiyecek-içecek sektörünün gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin en iyi otellerini ve işletmelerini temsilen 40'tan fazla kurum yöneticisi ile buluşan Özyeğin Üniversitesi lisans öğrencileri, hem sektörler hakkında bilgi elde etme hem de kariyer yolculuklarını tasarlama fırsatı buldu.