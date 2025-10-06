Özgürlük Filosu, Gazze'ye Ulaşmak İçin Yolda

Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonunun (FFC) üyesi aktivist Fethullah Kirenci, yüksek motivasyonla ilerlediklerini belirterek, " Gazze, Müslümanların veya sadece Filistinlilerin meselesi değil dünya üzerindeki vicdan sahibi insanların meselesi ve işgalci İsrail de sadece Filistinlilerin, Müslümanların değil dünyanın ortak düşmanı haline gelmiştir." dedi.

Filodaki "Vicdan (Conscience)" gemisinde Gazze'ye ulaşmaya çalışan aktivistler Kirenci ile Bayram Kuş, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Kirenci, yaklaşık bir hafta önce İtalya'dan hareket ettiklerini ve şu anda Akdeniz açıklarında bulunduklarını belirterek, filodaki diğer gemilerle Gazze'ye yolculuğun sürdüğünü söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun ardından ikinci filo olarak yola çıktıklarını dile getiren Kirenci, "Gazze'deki ablukanın kırılması için, oradaki kardeşlerimizin ablukadan sonra günlük ihtiyaçlarının karşılanması ve siyonist işgalci İsrail'in zulmünün sonlanması için yoldayız. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Düğün havasında yolumuza devam ediyoruz"

Kirenci, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcuyu alıkoymasını canlı yayında izlediklerini anlattı.

Kirenci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vicdan gemisi olarak burada bütün aktivistlerle birlikte hiçbir şekilde korkmadan, tereddüt etmeden, endişe etmeden, sanki bir düğün havasında yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir endişemiz, korkumuz yok. Yüksek bir motivasyonumuz var. Gazze'ye ulaşacağımıza büyük bir inanç taşıyoruz. Oradaki ablukayı Allah nasip ederse kıracağız."

Dün Türkiye ve dünyanın birçok yerinde yürüyüş ve gösterilerin düzenlendiğine dikkati çeken Kirenci, bunun kendileri için çok değerli olduğunu, gördükleri destekle motivasyonlarının daha da arttığını anlattı.

Kirenci, Vicdan gemisinde 84 aktivist olarak Gazze'ye yol aldıklarını, çoğunun gazeteci, medya mensubu ve sağlık çalışanı olduğunu söyledi.

Gemide tamamen insani yardım malzemelerinin taşındığını anlatan Kirenci, "Gazze'deki kardeşlerimizin günlük temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere gıda maddeleri ve sağlık çalışanlarının yanında getirmiş olduğu sağlık ekipmanları, ilaçlar ve tedaviler için kullanılacak malzemeler var." dedi.

Kirenci, Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonundaki (FFC) 11 gemide toplam 146 aktivistin bulunduğu bilgisini paylaşarak, "Hepsiyle birlikte yüksek bir motivasyon içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Ara sıra filodaki diğer gemilerle birlikte yakınlaşarak temas sağlıyoruz, birbirimize selam gönderiyoruz. Hep birlikte 'Free Palestine' sloganları atıyoruz." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu'nun büyük bir başarı sağladığının altını çizen Kirenci, "Tabiri caizse surda bir gedik açtı. Biz de bu gedikten sonra ablukanın tamamen kaldırılması için ikinci filo, Özgürlük Filosu olarak yoldayız. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kirenci, yaklaşık 20 yıldır Gazze'de abluka ve ambargo uygulandığına dikkati çekerek, son iki yıldır da dile varmayacak ve kelimelerle ifade edilemeyecek şekilde zulüm ve soykırım yapıldığını söyledi.

Gazze'deki mağdurların daha çok kadınlar, bebekler ve yaşlılar olduğuna işaret eden Kirenci, günlük temel ihtiyaçlardan mahrum olduklarını dile getirdi.

"Gazze, artık dünyada vicdan sahibi insanların meselesi"

Kirenci, İsrail'in her türlü zulmü hukuk tanımaz şekilde sürdürdüğünü belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Böyle bir İsrail'in varlığı, artık bütün dünyayı rahatsız ediyor. Şu anda Gazze, Müslümanların veya sadece Filistinlilerin meselesi değil dünya üzerindeki vicdan sahibi insanların meselesi ve işgalci İsrail de sadece Filistinlilerin, Müslümanların değil dünyanın ortak düşmanı haline gelmiştir.

Bizler de tamamen sivil inisiyatifler olarak bu işgalin sonlandırılması ve ablukanın kalkması için Gazze'deki yolculuğumuza devam ediyoruz."

Hedef, ablukayı kırmak

Vicdan gemisinde yer alan Kuş da Gazze'de iki yıldır süren soykırıma engel olmak ve sessiz kalmamak için 22 ülkeden aktivistlerle İtalya'dan yola çıktıklarını söyledi.

Gazze'ye 230 deniz mili (425,96 kilometre) uzaklıkta oldukları bilgisini paylaşan Kuş, "Amacımız, ablukayı kırmak. Gemide herhangi bir zarar verici madde bulunmuyor." dedi.

Kuş, gemideki aktivistlerin çoğunun doktor ve gazetecilerden oluştuğunu belirterek, "Çeşitli ülkelerden gelen doktorlar, yanlarında getirdikleri ilaçları Gazze'ye ulaştırmayı hedefliyor. Umarım bu yolculuğumuz bir şeye vesile olur, bir şeyi değiştirebiliriz, ablukayı kırabiliriz. Dualarınızı bizden esirgemeyin." ifadelerini kullandı.