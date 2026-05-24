Haberler

Özgür Özel, genel merkezden Meclis'e yürüdü Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'ndan tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkez binasından TBMM'ye yürüdü. Sağanak altında sloganlarla ilerleyen Özel, partisinin 'üçüncü kez açılacağını' ve mücadeleye sokakta devam edeceklerini söyledi.

Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkez binasından TBMM'ye yürüdü.

CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesinin ardından genel merkezden ayrılan Özel, beraberinde bazı milletvekilleri ve partililerle Meclis'e doğru hareket etti.

Güvenlik güçlerinin eşlik ettiği Özel ve beraberindekiler, Dumlupınar Bulvarı'ndan TBMM'ye ulaştı. Sağanak altında sloganlar eşliğinde yürüyen Özel'e çevredeki partililer de destek oldu.

Özel, TBMM önünde bir TOMA aracına çıkarak partililerin attığı sloganlara eşlik etti.

Yürüyüşü esnasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, parti genel merkezinde son nefesi alacak hale kadar dayandıklarını, sonra çıktıklarını ve bir genel merkezi geride bıraktıklarını kaydetti.

Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Çünkü siyasi partilerin başarı için binalara değil, azme, kararlılığa ihtiyacı var. O azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Bir makam odası geride kaldı. Meraklısına bıraktık ama bir diğeri Meclis'te. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek genel merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup odasıdır, grup salonlarıdır, oradaki makam odamızdır. Ayrıca toplam 83 makam odamız vardı. Birisini hazımsızlara bıraktık ama bir diğeri Atatürk'ten miras oraya gidiyoruz. 81 tane de Edirne'den Kars'a, Antalya'dan Artvin'e kadar, Hakkari'den Manisa'ya kadar tüm il başkanlıklarımız genel merkezimizdir. Bundan sonra sokaktayız, sahadayız. Mücadeleyi biz oturarak kazanmadık. Bu parti 47 yıl sonra sokakta olduğu, meydanda olduğu, mücadele ettiği için kazandı. Şimdi de o şekilde kazanacağız. 200-250 kişi çıktık, on binlerle yürüyoruz."

"Cumhuriyet Halk Partisi'ni 3. kez açmak için var gücümle çalışacağım"

Daha sonra TBMM'nin Çankaya kapısındaki Milli Egemenlik Parkı'nda otobüs üzerinden kalabalığa seslenen Özel, "Beni acıyla, baskıyla terbiye edemezler, sindiremezler. Ben mağduriyete alışmam, kaybetmeye tahammül edemem. Birileri bu partinin evlatlarına 'hırsız' demiştir. Ama bu parti evladını da bilir, iftiracıları da bilir. Biz kimseyi satmayız." dedi.

Partinin "belini kırabilmek" için bir operasyona girişildiğini savunan Özel, "En nihayetinde 21 Mayıs 2026'da delegenin, sokağın sesini dinleyerek seçtiği insanları partinin başından uzaklaştırmaya kalktılar. Kaç gündür direniyoruz. Ankara'nın ne kadar tehlikeli tipi varsa onları arkalarına alarak partiye saldırdılar. Şerefli Türk polisini kirli emellerine alet ederek genel merkezimize girdiler, kapıları, camları indirdiler, gaz sıktılar ve işgal ettiler. Hepimiz son ana kadar direndik ve sonra yollara döküldük." ifadelerini kullandı.

CHP kurulduğunda bir genel merkezi olmadığını, Birinci Meclis'te bir odada çalışmalarını yürüttüğünü ve partinin karargah çadırlarında kurulduğunu anımsatan Özel, 9 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tarafından açılan, sonrasında darbeciler tarafından kapatılan CHP'nin 9 Eylül 1992 günü yeniden açıldığını dile getirdi.

"CHP'ye üçüncü bir darbe girişiminde bulunulduğunu" iddia eden Özel, kendisini dinleyenlere bir davette bulunmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sizi Parti'nin üçüncü kez açılışına davet ediyorum. Partiyi ilk seferinde Mustafa Kemal ve arkadaşları açtı. İkinci seferinde Erol Tuncer ve arkadaşları açtı. Üçüncü seferinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni işgalden kurtarıp, yeniden açmaya var mısınız? Cumhuriyet Halk Partisi'ni sarayın seçtikleri yönetiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi kapanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni 3. kez açmak için var gücümle çalışacağım ve eninde sonunda o sandığı getireceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sizin seçtikleriniz yönetecek. Parti'deki sandıktan sonra hep beraber ülkedeki sandığı da getireceğiz."

Özgür Özel, konuşmasının ardından TBMM'ye giriş yaptı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

Kılıçdaroğlu hepsinin üstünü çizdi, partiden atılacaklar
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

Özel başına iş açtı! TBMM yürüyüşüyle ilgili harekete geçildi
Özgür Özel, TOMA'ya çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık

Özel, TOMA'nın üzerinde! Yeni makam odasının adresini verdi
Aralarında Mansur Yavaş da var: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ortak açıklama yaptı

Önce Özgür Özel ile görüştü, sonra çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
TBMM'ye yürüyen Özel, trafikte gördüğü gelin ve damadı tebrik etti

Meclis'e yürüyen Özel, trafikte görünce hemen yanlarına gitti
Dünya CHP'deki krizi yakından takip ediyor, acil koduyla duyuruldu

CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar dünya basınında
Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan tepki

Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara tepkisi sert oldu
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

Arda Turan'dan duygusal bayram mesajı

Arda Turan bu kez ağlattı
Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor

Tarihi gün! Bu akşam ortalık yanacak