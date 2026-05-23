CHP Kapalı Grup Toplantısı... Grup Başkanı Seçimi Yapıldı, Özgür Özel Grup Başkanı Oldu

CHP'nin kapalı grup toplantısında Özgür Özel, 96 milletvekilinin 95'inin oyuyla grup başkanlığına seçildi. Toplantıya katılım ve muhalif isimler de dikkat çekti.

Haber: Gülara SUBAŞI / Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - CHP'nin kapalı grup toplantısı, parti genel merkezinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında başladı. Toplantıda Özel, CHP'nin grup başkanlığına aday oldu. Toplantıda yapılan seçim sonucunda Özgür Özel, 95 oyla CHP'nin Grup Başkanı seçildi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptalinin ardından CHP Genel Merkezi'nde yoğunluk sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 11.00'de partisinin 138 milletvekilini kapalı grup toplantısına çağırdı. Saat 10.00 itibarıyla milletvekilleri Genel Merkeze gelmeye başladı.

Toplantıya katılan isimler arasında, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın ve Özel yönetimine muhalif olduğu bilinen isimler de vardı. Edinilen bilgiye göre, toplantıya 96 kişi katıldı. 15 kişi mazeret bildirdi.

GRUP BAŞKANLIĞI SEÇİMİ YAPILDI

Toplantı saat 11.20 itibarıyla başladı ve basına kapalı olarak devam ediyor. Toplantıda Özel, CHP'nin grup başkanlığına aday oldu. Toplantıda yapılan seçim sonucunda Özgür Özel, 96 milletvekilinin 95'inin oyuyla CHP TBMM Grup Başkanı olarak seçildi. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 milletvekilinin de CHP lideri Özel'e desteklerini bildirdiği ifade edildi. Toplantıya 27 milletvekilinin mazeret bildirmeden katılmadığı kaydedildi.

"MUSTAFA KEMAL'İN YOLU YOLUMUZDUR"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Genel Merkez girişinde yaptığı açıklamada, "'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır' diyen Mustafa Kemal'in yolu bizim yolumuzdur. Biz yol açmayı da bilen, yol bulmayı da bilen bir partiyiz. Kendimize bir yol açmayı da yol bulmayı da ilke edindik. Bu devlet operasyonunun bir şekilde önümüzü kapatmaya dönük, iktidar yürüyüşümüzü durdurmaya dönük bu engelin aşılması yakındır" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, "Özgür Özel'in yanındayım sonuna kadar" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir ise şunları söyledi:

"Kötü günlerden geçiyoruz ama beklemediğimiz bir şey değildi. Uzun süredir konuşarak bunu zaten olağanlaştırmışlardı. Biz de buna karşı hazırdık. Zaten gördüğünüz gibi birlikteyiz, güçlüyüz, umutluyuz, bu bize daha büyük bir ivme kazandırdı. Iktidar olacağız, bunların hepsi gelip geçecek."

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, kararın hukuka uygun olmadığını belirterek, "Şimdiye karar böyle bir karar görülmediğini tamamen hukuka aykırı bir karar olduğunu söylemek isterim. Kabul etmiyoruz, sonuna kadar da mücadele edilecek" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Özel, kapalı grup toplantısının ardından Parti Meclisi'nin 80 üyesiyle bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA
