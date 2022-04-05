ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Nisan 2022

6 Nisan 1920

1- Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ihracata net etkisi ortaya çıktı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle:

"Mart ayına bakınca Rusya'ya ihracatta yüzde 40, Ukrayna'ya yüzde 80'lik düşüş söz konusu"

"Ruble ile ilgili başlangıçtaki tedirginliğin geçtiğini görüyoruz. Şu an firmalarımıza gelen rublelerin bankalar tarafından alındığını, ticaretin devam ettiğini biliyoruz"

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Kayıp kişiler, telefonlara gönderilen "fotoğraf ve eşkal" mesajlarıyla bulunuyor

Kayıp Alarmı Projesi kapsamında, sahada polisin yaptığı aramaların yanı sıra kişinin kaybolduğu alandaki tüm operatör kullanıcılarına eşkal bilgileri mesaj olarak gönderiliyor, bunlar sosyal medyadan da yayınlanıyor

Proje kapsamında kayıp kişilerin fotoğraflarının da yer aldığı 35 milyonun üzerinde bilgilendirme mesajı iletildi, kaybolanların yüzde 95'i bulunarak ailelerine teslim edildi

Kayıp ve Aranan Şahıslar Şube Müdürü Murat Özdemir:

"En büyük yardımcımız olan vatandaşlarımız bilgilendirme mesajlarına duyarlı olsun, benzeyenleri gördüklerinde 112'ye bilgi versinler"

(Sertaç Bulur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım sektöründen tüm zamanların en yüksek 1. çeyrek ihracatı

Türkiye'nin tarım ihracatı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,7 artarak 8 milyar 374 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı

Bu dönemde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 2,8 milyar dolar, meyve sebze mamulleri 606,5 milyon dolar, kuru meyve ve mamulleri 403,3 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 999,7 milyon dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 1,9 milyar dolarla rekor ihracata imza attı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- Borsadaki şirketlerden 71 milyar lira ile rekor temettü dağıtımı

Brüt bazda en fazla nakit temettüyü 15,6 milyar lirayla Ereğli Demir ve Çelik dağıttı

Temettüsünü pay olarak dağıtan şirketlerde ise başı 1 milyar 120 milyon lirayla Sasa Polyester çekti

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

5- "Yoğurtçunun Oyun Havaları" albümü, Grammy'den ödülle döndü

Türk besteci Erberk Eryılmaz'ın eserlerinden oluşan albümün yapımcısı Judith Sherman, 64. Grammy Ödül Töreni'nde "Yılın Yapımcısı" ödülünü kazandı

Eryılmaz:

"Yaptığımız içimize kapanık bir iş aslında ve bunların uzaklara gidiyor olması bizi çok mutlu etti"

(İsa Toprak/Ankara)

6- Ukrayna'ya dönemeyen turist ailelere mahalleli kanat gerdi

Turist olarak geldikleri İstanbul'da, savaşın başlamasıyla ülkelerine dönemeyen Ukraynalı ailelerin temel ihtiyaçlarını, Fatih'teki mahalleli karşılıyor

Olha Zviehinzsev:

"Burada çok rahatız. Her konuda yardımcı oluyorlar. Çok memnun kaldık, ama savaşın bitmesini ve evimize gitmeyi istiyoruz"

(Mehmet Ali Derdiyok/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA / Güncel