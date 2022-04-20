ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Nisan 2022

6 Nisan 1920

1- Tarım sezonunun 6 aylık döneminde yağışlar önceki yıla göre yüzde 25 arttı

2022 su/tarım yılı 6 aylık yağışları Trakya'nın kuzeyi, Orta ve Batı Karadeniz sahil kesimi, Muğla, Antalya, Mersin, Niğde, Adana, Giresun, Tunceli ve Bitlis çevreleri normallerine göre yüzde 20'den fazla artış gösterirken, Iğdır, Malatya ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri normallerine göre yüzde 40'tan fazla azaldı

Bu yılın su/tarım yılı 6 aylık yağışları 127,3 milimetre ile en az Iğdır'da, 1026,8 milimetre ile en fazla Rize'de ölçüldü

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

2- Elektrik-elektronik sektöründen ilk çeyrekte 3,5 milyar dolarlık ihracat

Geçen yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 213 milyon dolar olan elektrik-elektronik ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 9,8 arttı

Sektör en fazla ihracatı Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'ya gerçekleştirdi

(Tolga Yanık/İstanbul)

3- Antarktika'da müze gibi bilim istasyonu "Y Üssü"

Horseshoe Adası üzerinde bulunan araştırma istasyonu; kızak atölyesi, telsiz odası, yatakhane, mutfak, çalışma odası, revir ve jeneratör odası gibi bölümleri içeriyor

1950'de kurulan ana bina içerisinde yer alan o döneme ait bilimsel ekipmanlar, el aletleri, takvimler, plaklar, dergiler, kitaplar, yiyecek kutuları, mutfak duvarlarına asılmış yemek ve ekmek tarifleri dikkati çekiyor

(Şebnem Coşkun/Antarktika)

4- Küresel ısınma kuşların göç rotalarını değiştiriyor

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş:

"Daha önce Hatay'da kaydı olan küçük çöl toygarı yani yaşam alanı çöl olan kuş geçen sene İstanbul-Riva'da görüldü"

Prof. Dr. Ahmet Kılıç:

"Son yıllarda Türkiye'de görülen yabancı kuş türleri, küresel ısınmadan etkilenen kuşlar şeklinde değerlendirilebilir. Leylekler üremelerini tamamladıktan sonra Afrika'ya göç ederler ancak yiyecek bulabildikleri ve iklime alıştıkları için Diyarbakır-Batman'da kışın da görülmektedir"

(Ayşe Erkeç/İstanbul) (Fotoğraflı)

5- Rıza Kayaalp, kariyerini rekorlarla zirvede bırakmayı hedefliyor:

"Karelin'in Avrupa rekoruna bir şampiyonluk kaldı. Böylesine saygı duyulan büyük bir güreşçinin Avrupa rekorunu egale etmek ve kırmak güzel olur. Benim için de yeni bir hedef oldu"

"Olimpiyat hayaliyle başladığımız bu işi olimpiyat şampiyonluğuyla bitirmek güzel bir duygu olur"

"Güreşçi mi olur başka sporu mu ister bilmiyorum ama babası olarak kızımın sporda şampiyon olması beni gururlandırır. Belki de daha çok heyecanlandırır"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

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AA / Güncel