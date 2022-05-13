ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Mayıs 2022

İSTANBUL (AA) - 6 Nisan 1920

1- Milli Eğitim Bakanı Özer, okullarda başlatılacak matematik seferberliğinin detaylarını açıkladı:

"Matematik seferberliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarda hem materyal hem doküman üretimi hem de matematik öğretme yaklaşımını değiştirecek, yeni eğilimleri içerecek şekilde yürüttüğümüz çalışmalar son aşamaya geldi"

"Gelecek hafta salı günü, tüm illerimizde başlattığımız bu süreci eylem planı ile açıklayacağız ve proje resmi olarak başlatılacak"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hava Kuvvetlerinin 401. Test Filo Komutanlığı milli silahları semalarda göreve hazırlıyor

Dünyada sadece birkaç ülkenin sahip olduğu teknolojik altyapıya ve yetenekli personele sahip 401. Test Filo Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek çoğu yerli ve milli üretim silah sistemleri ile uçakları semalarda test ediyor

Testleri başarıyla tamamlanan seyir füzeleri ve güdümlü akıllı mühimmatlar, aviyonik ve seyrüsefer sistemlerine ilişkin projeler TSK tarafından operasyonlarda başarıyla kullanılıyor; ses hızının çok üstünde uçabilen Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin testleri ise sürüyor

(Ali Kemal Akan/Eskişehir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İstanbul ihracatta çift haneye yaklaştı

İstanbul, 9 milyar 366 milyon dolarla nisanda tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekoruna imza attı

İstanbullu şirketlerin dış satımı, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 163 milyon dolar arttı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- İkinci el otoda nisanda satışlar da fiyatlar da arttı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar geçen ay mart ayına kıyasla yüzde 29, araç fiyatları da ortalama yüzde 4 arttı

İstanbul, İzmir ve Ankara en fazla satış gerçekleştirilen iller olurken, en çok tercih edilen motor tipi dizel olarak belirlendi

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

5- Akademik yoğunluklarına kuş gözlemiyle mola veriyorlar

Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal:

"Anadolu'da bir yıl içinde 40 bin kilometre yol kat ettim, uçtan uca neredeyse her dağını, her vadisini gezecek şekilde kuş aradım, bir yıl içinde 355 tür kuşun fotoğrafını çektim"

Öğretim Görevlisi Ergün Bacak:

"Kuşlar dünyanın, doğanın en önemli gösterge türlerinden birisidir. Bir yerde sağlıksız bir durum oluştuysa, yaşanabilir ortam artık kaybolduysa, bunu kuşlar sayesinde anlayabiliyoruz"

(Ayşe Erkeç/İstanbul) (Fotoğraflı)

6- Annesinin ilk yardımı yanan oğlunu deri naklinden kurtardı

Yüzü, gövdesi ve kollarında ağır yanıklar oluşan Yiğit Alp bebeğin annesi Büşra Karaçalı:

"Hemen soğuk suyun altına soktum. Başından aşağı 5 dakika kadar su akıttım. Üzerine yapışacağını düşünerek kıyafetlerini çıkarttım. Bir havlu ıslatıp sıkıca sardım. 112'yi arayıp bekledim"

Tedavinin sürdüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan:

"Annesinin bu önlemleri alması sayesinde deri naklini gerektirmeyecek lezyonlarla tedaviyi devam ettireceğiz. Bunun uygulanmadığı durumlarda tam kat deri kayıplarıyla karşılaşıyoruz"

(Elif Küçük/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Köyüne yerleşen Necla hemşire atıl arazileri tarıma kazandırdı

Kocaeli'nin kırsal mahallesi Dağköy'de yaşayan Necla Sarı Akyazı, hem hemşirelik ile çiftçiliği bir arada yürütüyor hem de köyde kurulan kooperatifin başkanlığını yapıyor

Necla Sarı Akyazı:

"Koyunların içine doğan biriyim. Mayamızda var bu. İstanbul'da 5 yıl çalıştıktan sonra köyüme geri döndüm. Burada organik tarıma başladım, çocukluğumdaki hayalimi gerçekleştirmiş oldum"

(Şengül Azbay/Kocaeli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA / Güncel