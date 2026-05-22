CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Bir An Önce Olağanüstü Kurultay Kararı Alınmalı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde mutlak butlan kararının ardından partililerde ve vatandaşlarda çok büyük öfke olduğunu belirterek, bir an önce olağanüstü kurultay kararı alınması gerektiğini ilettiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Kılıçdaroğlu da partiyi "en uygun zamanda kurultaya götürme niyeti" olduğunu söyledi. Özel'in ise "en uygun" zamanın, "en erken" zaman olduğunun altını çizdiği kaydedildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. CHP Genel Merkezi'ne yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Özel, mutlak butlan kararının ardından partililerde ve vatandaşlarda çok büyük bir öfke olduğunu, bu nedenle bir an önce olağanüstü kurultay kararı alınması gerektiğini iletti.

Özel, tüm siyasi partilerin, sendikaların, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, baroların kararı hukuksuz bulduğunu belirterek, olabilecek en erken tarihe kurultay kararı alınmasının ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Özel'in "Partililerin ve halkın bu beklentisi benim de net talebimdir, bu konuda bir tavizim olamaz" dediği öğrenilirken Kılıçdaroğlu bunun üzerine kendisinin de "en uygun" zamanda kurultaya götürme niyetinin olduğunu söyledi. Özel'in de "en uygun" zamanın "en erken" zaman olduğunun altını çizdiği belirtildi.

Kaynak: ANKA